وأضاف: "أتمنى أن نعبر مباراة مانشستر سيتي ونتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا حتى استطيع أن أتغلب على هذا الإحساس وما مررت به خلال الموسم الحالي".
وتابع: "عندما تلعب مع ريال مدريد، فأنت تريد الفوز بجميع الألقاب، على الرغم من صعوبة موقفنا في دوري أبطال أوروبا لأننا نواجه فريقا رائعا مثل مانشستر سيتي".
وعن رأيه في زيدان: "كلنا نعرف زيدان كلاعب، كان الأفضل وكمدرب لا نحتاج إلى تقييمه لقد أظهر في غضون سنوات قليلة مدى إمكانياته وأنه بالفعل أحد أفضل المدربين في العالم".
وواصل تصريحاته: "زيدان شخص بسيط يعرف كيف يوجه اللاعبين في الوقت المناسب، يثق فينا والعكس صحيح وهذا هو سر نجاحه".
وانتقل هازارد للحديث عن زملاءه الناطقين باللغة الفرنسية في ريال مدريد، وقال: "بنزيما شخص لطيف للغاية، ساهم بشكل كبير في فوزنا بالدوري من خلال أهدافه وأكد على أنه الأفضل ببساطة".
واستمر: "هناك أيضًا فاران، قابلت مدافعين كبار مثل جون تيري وفينسنت كومباني، اعتقد أن رفائيل على الرغم من أنه لا يزال شابًا إلا أنه أحد أفضل المدافعين في العالم".
وعن راموس: "أكد سيرجيو من خلال أداءه في الموسم الحالي سبب كونه من بين الأفضل على الإطلاق في مركز المدافع".
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد: موسمي الأول مع ريال مدريد هو الأسوأ في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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