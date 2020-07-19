هازارد: موسمي الأول مع ريال مدريد هو الأسوأ في مسيرتي

وعلق البلجيكي الدولي عن موسمه الأول مع ريال مدريد في حوار أجراه مع شبكة "فرانس إنفو" الفرنسية، وقال: "لقد نجحنا في تحقيق لقب الدوري بشكل جماعي، لكن بالتأكيد، لقد مررت بأسوأ موسم في مسيرتي".

وأضاف: "أتمنى أن نعبر مباراة مانشستر سيتي ونتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا حتى استطيع أن أتغلب على هذا الإحساس وما مررت به خلال الموسم الحالي".



وتابع: "عندما تلعب مع ريال مدريد، فأنت تريد الفوز بجميع الألقاب، على الرغم من صعوبة موقفنا في دوري أبطال أوروبا لأننا نواجه فريقا رائعا مثل مانشستر سيتي".

وعن رأيه في زيدان: "كلنا نعرف زيدان كلاعب، كان الأفضل وكمدرب لا نحتاج إلى تقييمه لقد أظهر في غضون سنوات قليلة مدى إمكانياته وأنه بالفعل أحد أفضل المدربين في العالم".

وواصل تصريحاته: "زيدان شخص بسيط يعرف كيف يوجه اللاعبين في الوقت المناسب، يثق فينا والعكس صحيح وهذا هو سر نجاحه".



وانتقل هازارد للحديث عن زملاءه الناطقين باللغة الفرنسية في ريال مدريد، وقال: "بنزيما شخص لطيف للغاية، ساهم بشكل كبير في فوزنا بالدوري من خلال أهدافه وأكد على أنه الأفضل ببساطة".

واستمر: "هناك أيضًا فاران، قابلت مدافعين كبار مثل جون تيري وفينسنت كومباني، اعتقد أن رفائيل على الرغم من أنه لا يزال شابًا إلا أنه أحد أفضل المدافعين في العالم".

وعن راموس: "أكد سيرجيو من خلال أداءه في الموسم الحالي سبب كونه من بين الأفضل على الإطلاق في مركز المدافع".

