بالصور.. الحياة تعود الى مولات بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لعودة الحياة الى مولات بغداد بعد حظر دام عدة اشهر.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة قبل ايام، اعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية مع تقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً، فضلاً عن رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الاضحى. تصوير: علي جاسم

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