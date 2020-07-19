الامن التركي يوقف ٢٧ مشتبها به بعملية ضد 'داعش' في اسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية، الأحد، ٢٧ مشتبها في عملية أمنية بمدينة اسطنبول ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكرت وكالة "الأناضول"، ان " قوات مكافحة الإرهاب في شرطة اسطنبول، أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم "داعش"، على خلفية إساءة للنبي محمد (ص) في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة المداهمات على عناوين المطلوبين في 15 حيا باسطنبول، كما ضبطت العناصر الأمنية في العملية العديد من الوثائق والمعدات الرقمية.

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