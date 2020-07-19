خلال ثلاثة ايام.. اعتقال 289 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن حصيلة حملة القبض على المتسولين في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات نجدة بغداد مستمرة في تنفيذ حملة واسعة النطاق للحد من ظاهرة التسول في عموم العاصمة بغداد"، مبينة انه "خلال الايام الثلاثة الماضية تم إلقاء القبض على (٢٨٩) متسولآ ولمختلف الفئات العمرية وتسليمهم الى مراكز الشرطة اصوليآ".

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واكد مدير نجدة بغداد ان "الحمله مستمرة للقضاء على الضاهرة الغير حضارية "، مشيرا الى ان "الحملة جاءت نظراً لكثرة الشكاوي من قبل المواطنين حول ظاهرة التسول التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة بهدف كسب الاموال بطريقة سهلة جداً بالاضافة إلى تمادي البعض منهم بالسرقة لاي شيء ثمين من امام دور المواطنين وايضا القضاء على هذه الظاهرة الغير حضارية".

وعلى صعيد متصل، ضبطت دوريات نجدة بغداد دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (٨١٠) من خلال اجراء الممارسات الامنية في عموم العاصمة وخلال الايام الثلاثة الماضية.