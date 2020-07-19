كشف نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، الأحد، عن سبب زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الى العاصمة العراقية بغداد، بهذا التوقيت.
وقال الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "جاءت زيارة الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعد فشل المحاولات في جعلِ زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران قبل السعودية".
وأصاف ان "هذا تطورٌ في السياسة الخارجية بأن يلعب العراق دور الوسيط مع جيرانه وليس ساعيَ بريدٍ كما يريد البعض منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأعرجي: زيارة ظريف جاءت بعد فشل المحاولات بجعلِ زيارة الكاظمي لإيران قبل السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.