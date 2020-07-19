الأعرجي: زيارة ظريف جاءت بعد فشل المحاولات بجعلِ زيارة الكاظمي لإيران قبل السعودية

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، الأحد، عن سبب زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الى العاصمة العراقية بغداد، بهذا التوقيت.

وقال الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "جاءت زيارة الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعد فشل المحاولات في جعلِ زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران قبل السعودية".

وأصاف ان "هذا تطورٌ في السياسة الخارجية بأن يلعب العراق دور الوسيط مع جيرانه وليس ساعيَ بريدٍ كما يريد البعض منهم".