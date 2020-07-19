المالية النيابية تطمئن الموظفين بخصوص رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الأحد، أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة مؤمنة من خلال قانون الاقتراض، وستصرف "من دون تأخير". وأضاف الدراجي في تصريح لوسائل إعلام حكومية، إن "اللجنة المالية بانتظار ورقة الاصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة". وتابع، أن "اللجنة المالية تعمل على دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة التنفيذية"، مؤكداً "أهمية تفعيل مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي".



وكان مصدر مطلع أفاد لـ الخليج 365، الخميس الماضي، بأن وزارة المالية وجهت بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى. وكان مصدر مطلع أفاد لـ الخليج 365، الخميس الماضي، بأن وزارة المالية وجهت بتوزيع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى. وبين المصدر أن "التوجيه جاء بعد ما تم تأمين الرواتب لشهر تموز حسب قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020".

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