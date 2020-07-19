محافظ ذي قار يلتقي المتظاهرين ويعدهم بتغيير مدراء الدوائر المتحزبين والفاسدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظ ذي قار ناظم الوائلي الذي اقال ٢٥ مسؤول محلي من منصبه خلال شهرين فقط من توليه المنصب وجه باستقبال المتظاهرين السلميين والاستماع لمطالبهم المشروعة"، لافتا الى أن الوائلي التقى المتظاهرين ووعدهم بتغيير جميع المدراء المتحزبين والفاسدين".ومنع الوائلي، بحسب المصدر، "اي صِدام او إحتكاك مع المتظاهرين السلميين"، مؤكدا "مشروعية المطالب الشعبية وان إدارة المحافظة جزء من الشارع وتستجيب لرغباته في تحسين الواقع الخدمي".

واكد الوائلي، أنه "ماض في المزيد من الإقالات والاعفاء في مؤسسات الدولة"، منوها بالقول "لن نسمح بعودة اي مدير يثبت فساده بعمله ابدًا، بل سيحال للجهات المختصة لغرض المحاسبة".

واضاف الوائلي، "سنلبي رغبة المتظاهرين السلميين، ونحن منهم ومعهم من أجل التغيير الشامل لمحاربة الفساد وسوء الخدمات".