ومنع الوائلي، بحسب المصدر، "اي صِدام او إحتكاك مع المتظاهرين السلميين"، مؤكدا "مشروعية المطالب الشعبية وان إدارة المحافظة جزء من الشارع وتستجيب لرغباته في تحسين الواقع الخدمي".
واكد الوائلي، أنه "ماض في المزيد من الإقالات والاعفاء في مؤسسات الدولة"، منوها بالقول "لن نسمح بعودة اي مدير يثبت فساده بعمله ابدًا، بل سيحال للجهات المختصة لغرض المحاسبة".
واضاف الوائلي، "سنلبي رغبة المتظاهرين السلميين، ونحن منهم ومعهم من أجل التغيير الشامل لمحاربة الفساد وسوء الخدمات".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ ذي قار يلتقي المتظاهرين ويعدهم بتغيير مدراء الدوائر المتحزبين والفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.