دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية جمال فاخر، الأحد، رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي الى اقامة دعوى في الامم المتحدة على جمهورية تركيا بسبب قطع المياه على العراق والتلاعب بحصته المائية المقررة وفق القانون الدولي.

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لإقامة دعوى بالأمم المتحدة على تركيا لـ'تلاعبها' بحصة العراق المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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