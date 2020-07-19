ظريف: علاقاتنا مع العراق لن تتزعزع وهناك اتفاقيات كثيرة سيتم تفعيلها

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراق فؤاد حسين في بغداد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن "العلاقات العراقية الايرانية لن تتزعزع"، مضيفاً: "نرحب بالدور العراقي الايجابي في المنطقة".

وتابع ظريف قائلاً: "لدينا علاقات جيدة مع العراق على مستوى الطاقة وستستمر"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقيات كثيرة مع العراق سيتم تفعيلها".



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، صباح اليوم الأحد، إلى بغداد في زيارة رسمية.