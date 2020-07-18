'تويتر' يعتذر عن الاختراق الناتج عن 'تلاعب' بعدد من موظفيه

وقدم الموقع اعتذاره، مؤكدا أنه يدرك تأثير ما حصل على ثقة المستخدمين وعلى سمعة "تويتر".

وقال في مقال على مدونته: "نحن محرجون، محبطون وخصوصا آسفون. نعلم بأن علينا العمل لاستعادة ثقتكم، وسندعم كل الجهود لمحاسبة المذنبين".



وأوضحت المنصة الاجتماعية أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حسابا ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة "استعمال أدوات متوفرة فقط لفرق الدعم الداخلي" في الشركة.

وأشار "تويتر" إلى أن القراصنة تمكنوا من تحميل معطيات ثمانية حسابات مقرصنة، وهي خاصية متاحة فقط لصاحب الحساب.

وعدد المستهدفين صغير مقارنة بإجمالي مستعملي الموقع (نحو 330 مستعملا شهريا و166 مليون يوميا)، لكن الحسابات المقرصنة شملت شخصيات على غرار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، والرئيس السابق باراك أوباما، ومسؤولي شركات كبرى مثل مدير "تيسلا" إلون موسك، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس ومؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس.



وأثار الهجوم الواسع الذي فتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا في شأنه، نقاشا حول تأمين المنصات الاجتماعية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، وحول التداعيات المحتملة لاختراق قراصنة حساب دونالد ترامب الذي يستعمل "تويتر" بشكل مكثف ويتابعه عليه 83,5 مليون شخص.