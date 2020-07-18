مقتل شخصين وحرق ستة منازل بنزاع عشائري وسط الناصرية

افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، السبت، بمقتل شخصين وحرق ستة منازل بنزاع عشائري وسط الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدينة الناصرية شهدت اليوم، نزاعا عشائرياً اسفر عن مقتل شخصين وحرق ستة منازل".
واضاف ان "القوات الامنية تحاول لغاية الان الدخول الى مكان الاشتباك".
واضاف ان "القوات الامنية تحاول لغاية الان الدخول الى مكان الاشتباك".
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