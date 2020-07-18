انفجار في دمشق وسقوط قتيل ومصابين

هذا ولم تورد القناة السورية، حتى الآن أي تفاصيل أخرى عن التفجيرين.
وشهدت دمشق خلال شهر فبراير الماضي تسجيل 6 تفجيرات استهدفت العاصمة منذ 7 من فبراير، وتسببت التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.
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