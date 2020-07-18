رسمياً.. ليدز يونايتد بطلًا لـ تشامبيونشيب

ونجح ليدز يونايتد في الصعود المباشر إلى الدرجة الممتاز بعد خسارة منافسه وست بروميتش ألبيون أمام هدرسفيلد تاون بنتيجة 1-2 في الجولة الخامسة والأربعين.

ولكن مصائب قوم عند قوم فوائد، وما زالت الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تمنح الهدايا إلى ليدز ومدربه المخضرم، مارسيلو بييلسا، حيث سقط برينتفورد صاحب المركز الثالث في فخ الهزيمة أمام ستوك سيتي منذ قليل بنتيجة 1-0.



وبالتالي، يفوز ليدز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" مع تأهله إلى الدرجة الممتاز بعد تحقيقه 87 نقطة من 44 جولة.