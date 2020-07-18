هداف الدوري المالديفي على رادار النجف

عبيدة يعد أحد المواهب العراقية البارزة، فهو لاعب استطاع ان يفرض نفسه في الدوري المالديفي وان يحصد لقب الهداف في الموسم الماضي.

وقال عبيدة في حديث للسومرية نيوز، إن "تجربتي في الدوري المالديفي كانت رائعة للغاية، وبفضل الله تمكنت من حصد لقب الهداف".



وأضاف ان "تلقيت عدة عروض هنا في المالديف لكني رفضتها جميعاً بسبب رغبتي في العودة للعب بالدوري العراقي وتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً".

وعن انباء اقترابه من الانضمام الى النجف، اكد عبيدة ان "نادي النجف من الأندية العريقة في الدوري الممتاز، خاصة وان الفريق يقوده المدرب حسن احمد الذي يجيد التعامل مع الشباب".

وتابع "يشرفني اللعب لنادي النجف وأتمنى اسعاد جماهير غزلان البادية، تلقيت اتصالاً من المدرب حسن احمد خلال الأيام الماضية وسأعود الى بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة للجلوس طاولة المفاوضات مع إدارة النجف".



تجدر الإشارة الى ان عبيدة شارك في برنامج (الابطال) الذي عرض على قناة دبي وتدرب والتقى بنجوم عالميين مثل سالغادو ولويس فيغو وغيرهم.