نائب: السيطرة على المنافذ سيوفر موارد كبيرة وتقلل من اعتماد الدولة على النفط

اعتبر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، السبت، السيطرة على المنافذ الحدودية بأنه سيوفر موارد كبيرة وتقلل من اعتماد الدولة على موارد النفط.





وأضاف أن "التحرك الدبلوماسي للكاظمي نحو تعزيز العلاقات بالدول العربية سيسهم بشكل كبير في عودة العراق الى الحاضنة العربية ويعيد له دوره الريادي المؤثر في محيطه"، معرباً عن أمله في ان "تسهم زيارة الكاظمي للسعودية في تقوية العلاقة مع الجارة الشقيقة وتثمر عن مشاريع لربط كهرباء العراق بالسعودية والخليج، مع إمكانية الحصول على دعم خليجي من خلال وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخطوات العملية التي اتخذها السيد الكاظمي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الراهنة ومن بينها بسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية تستحق الدعم والتأييد والمساندة، فالإصلاح لا يمكن أن يتحقق بدون التحرك الميداني لرئيس الحكومة وإشرافه الشخصي على حسم الكثير من الملفات العالقة منذ عدة سنوات"، مبيناً أن "السيطرة على المنافذ الحدودية سيوفر لخزينة الدولة موارد كبيرة تقلل من الاعتماد على العائدات النفطية التي تتأثر بهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية".وأضاف أن "التحرك الدبلوماسي للكاظمي نحو تعزيز العلاقات بالدول العربية سيسهم بشكل كبير في عودة العراق الى الحاضنة العربية ويعيد له دوره الريادي المؤثر في محيطه"، معرباً عن أمله في ان "تسهم زيارة الكاظمي للسعودية في تقوية العلاقة مع الجارة الشقيقة وتثمر عن مشاريع لربط كهرباء العراق بالسعودية والخليج، مع إمكانية الحصول على دعم خليجي من خلال السعودية بهدف تجاوز الأزمة المالية". وشدد الجبوري على "ضرورة ان تتجرد الكتل السياسية كافة عن مصالحها الشخصية وأن تدعم الكاظمي في خطواته الإصلاحية التي من شأنها النهوض بواقع البلد على كافة الصعد".



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