قطر تدين تفجيري البصرة وصلاح الدين وتجدد موقفها برفض العنف والإرهاب

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان تابعته الخليج 365، "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في محافظتي البصرة وصلاح الدين في العراق وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى".
وجددت وزارة الخارجية، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبرة عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".
يذكر ان عبوتني ناسفتين انفجرتا مسستهدفتين مجموعة من الاشخاص، امس الجمعة، في محافظتي البصرة وصلاح الدين ، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معبرة عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".
يذكر ان عبوتني ناسفتين انفجرتا مسستهدفتين مجموعة من الاشخاص، امس الجمعة، في محافظتي البصرة وصلاح الدين ، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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