الموجة الجديدة من كورونا تزيد خطر حدوث ركود مزدوج

أكد الاقتصاديون في شركة الأبحاث IHS Markit أن ارتفاع العدوى بفايروس كورونا في الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكد هشاشة الانتعاش الاقتصادي المأمول فيما زاد من خطر الانتعاش "على شكل حرفW".
وقال بهرافيش وجونسون إن المستهلكين والشركات ما زالوا حذرين."ما لم تقدم السلطات المالية والنقدية المزيد من التحفيزات، فإن الدعم الأساسي للتعافي سيختفي قريبًا".
وقال التقرير "التوقيت المحتمل للانكماش الثاني سيكون أواخر هذا العام أو أوائل عام 2021، وربما لن يكون الانكماش الاقتصادي في أي مكان بنفس حدة الركود الذي مررنا به للتو".
واختتم التقرير"خلاصة القول رغم أن الأسوأ ربما يكون ورائنا، إلا أن الانتعاش العالمي لا يزال ضعيفًا ويخضع لمزيد من مخاطر الهبوط".
يُذكر أن الحكومات والبنوك المركزية حول العالم قد نشروا مستويات غير مسبوقة من التحفيزات النقدية والمالية منذ بدء الأزمة.
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