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الموجة الجديدة من كورونا تزيد خطر حدوث ركود مزدوج

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أكد الاقتصاديون في شركة الأبحاث IHS Markit أن ارتفاع العدوى بفايروس في الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكد هشاشة الانتعاش الاقتصادي المأمول فيما زاد من خطر الانتعاش "على شكل حرفW".
ورفع كبير الاقتصاديين في IHS Markit ناريمان بهرافيش والمدير التنفيذي للاقتصاد العالمي سارة جونسون توقعاتهم للنمو العالمي لعام 2020 بشكل طفيف إلى انكماش بنسبة 5.5%، مشيرين إلى مؤشرات واضحة على انتعاش حاد في النشاط الاقتصادي في ايار وحزيران، بعد ركود عميق. من المتوقع حدوث انتعاش بنسبة 4.4% في عام 2021.

وقال بهرافيش وجونسون إن المستهلكين والشركات ما زالوا حذرين."ما لم تقدم السلطات المالية والنقدية المزيد من التحفيزات، فإن الدعم الأساسي للتعافي سيختفي قريبًا".

وقال التقرير "التوقيت المحتمل للانكماش الثاني سيكون أواخر هذا العام أو أوائل عام 2021، وربما لن يكون الانكماش الاقتصادي في أي مكان بنفس حدة الركود الذي مررنا به للتو".

واختتم التقرير"خلاصة القول رغم أن الأسوأ ربما يكون ورائنا، إلا أن الانتعاش العالمي لا يزال ضعيفًا ويخضع لمزيد من مخاطر الهبوط".


يُذكر أن الحكومات والبنوك المركزية حول العالم قد نشروا مستويات غير مسبوقة من التحفيزات النقدية والمالية منذ بدء الأزمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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