وزير الصحة يفتتح مركز الشفاء التخصصي الخاص بعلاج مرضى كورونا في ميسان





واكد التميمي، بحسب البيان، أن "المركز تم انشاءه بمبادرة من العتبة الحسينية بمحافظة ميسان لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفايروس كورونا"، مشيرا الى ان "الوزارة رفدت صحة ميسان اليوم بكميات من الادوية والمستلزمات الطبية والمستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا". وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، افتتح، اليوم، السبت الموافق 18/7/2020 يرافقه محافظ ميسان الاستاذ علي دواي ومدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور علي العلاق وممثلين عن العتبة الحسينية وعدد من الملاكات الطبية والصحية والادارية مركز الشفاء التخصصي لمعالجة مصابي جائحة كورونا (٦) في محافظة ميسان سعة ١٠٠ سرير".واكد التميمي، بحسب البيان، أن "المركز تم انشاءه بمبادرة من العتبة الحسينية بمحافظة ميسان لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفايروس كورونا"، مشيرا الى ان "الوزارة رفدت صحة ميسان اليوم بكميات من الادوية والمستلزمات الطبية والمستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا". واثنى التميثمي، "على جهود العتبة الحسينية وتعاونها مع وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة من خلال بناء عدد من المراكز والمستشفيات في عموم المحافظات وبجهود الجيش الابيض في صحة ميسان وعموم المحافظات لتصديهم لهذه الجائحة"، داعيا، المواطنين الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بالمرض".

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