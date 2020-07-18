واكد التميمي، بحسب البيان، أن "المركز تم انشاءه بمبادرة من العتبة الحسينية بمحافظة ميسان لتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بفايروس كورونا"، مشيرا الى ان "الوزارة رفدت صحة ميسان اليوم بكميات من الادوية والمستلزمات الطبية والمستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا".
واثنى التميثمي، "على جهود العتبة الحسينية وتعاونها مع وزارة الصحة في التصدي لهذه الجائحة من خلال بناء عدد من المراكز والمستشفيات في عموم المحافظات وبجهود الجيش الابيض في صحة ميسان وعموم المحافظات لتصديهم لهذه الجائحة"، داعيا، المواطنين الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بالمرض".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يفتتح مركز الشفاء التخصصي الخاص بعلاج مرضى كورونا في ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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