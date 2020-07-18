الكشف عن قرار رئيس برشلونة بشأن مصير سيتين

2020-07-18 | 10:24
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نتائج اجتماع جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بمدرب الفريق كيكي سيتين.
وتكهنت الصحف بإمكانية إقالة سيتين من منصبه، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن بارتوميو يضع ثقته في سيتين.
وسيقود سيتين برشلونة في منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي الفريق نظيره نابولي في إياب دور الـ16، بأغسطس المقبل.
بمجرد انتهاء الدوري، سيكون أمام الفريق ستة أيام للاسترخاء قبل استئناف التدريب قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.
خلال هذا الوقت، سيفكر سيتين والنادي في المنافسة واحتياجات الفريق وكيفية الاستعداد للمنافسة الأوروبية.
ليس لدى برشلونة أي نية لإقالة سيتين، قبل انتهاء هذه الموسم الحالي، الطريقة الوحيدة التي ستجعل سيتين يرحل، هو إذا قرر الاستقالة قبل استئناف المنافسة في الشهر المقبل، وفقًا لصحيفة سبورت.
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