الكشف عن قرار رئيس برشلونة بشأن مصير سيتين

واجتمع بارتوميو وسيتين على إثر خسارة الفريق للقب الليجا، وتتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه.

وتكهنت الصحف بإمكانية إقالة سيتين من منصبه، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن بارتوميو يضع ثقته في سيتين.



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وسيقود سيتين برشلونة في منافسات دوري أبطال أوروبا ، حيث يلاقي الفريق نظيره نابولي في إياب دور الـ16، بأغسطس المقبل.

بمجرد انتهاء الدوري، سيكون أمام الفريق ستة أيام للاسترخاء قبل استئناف التدريب قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

خلال هذا الوقت، سيفكر سيتين والنادي في المنافسة واحتياجات الفريق وكيفية الاستعداد للمنافسة الأوروبية.

ليس لدى برشلونة أي نية لإقالة سيتين، قبل انتهاء هذه الموسم الحالي، الطريقة الوحيدة التي ستجعل سيتين يرحل، هو إذا قرر الاستقالة قبل استئناف المنافسة في الشهر المقبل، وفقًا لصحيفة سبورت.