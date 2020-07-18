محافظة عراقية تعلن تجهيزها بالعلاج الروسي بـ'تصنيع محلي'

أعلنت دائرة صحة بابل، السبت، تجهيز مؤسساتها بعلاجات لوباء كورونا من بينها العلاج الروسي بـ"تصنيع محلي"، مشيرةً إلى أن العلاجات ستُوزَع لجميع المصابين في المحافظة.
وقال إعلام الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تجهيز مؤسساتنا الصحية هذا اليوم بعلاجات فايروس كورونا ( اكتميرا /كالتيرا) ومن ضمنها العلاج الروسي (فابيفيرا) بتصنيع محلي وسيوزع لجميع المصابين بكورونا في المحافظة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأول الخميس، وصول كميات كبيرة من علاج "الاكتيمرا" وتوزيعها على دوائر صحة بغداد والمحافظات لصرفها للمصابين بفايروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأول الخميس، وصول كميات كبيرة من علاج "الاكتيمرا" وتوزيعها على دوائر صحة بغداد والمحافظات لصرفها للمصابين بفايروس كورونا.
جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق يبلغ 88171، ومجموع حالات الشفاء: 56495، ومجموع الوفيات: 3616، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة.
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