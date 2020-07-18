مطالب بإدراج قانون المكوّنات في جدول أعمال البرلمان

دعت لجنةُ حقوق الانسان النيابية رئاسة البرلمان إلى إدراج مشروع قانون حق المكونات في جدول أعمال المجلس، موضحة أنه يعد من القوانين المهمة التي تنتظر تمريرها من الدورات السابقة.

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