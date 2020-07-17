رسمياً.. زاخو يضم وليد سالم

رياضة 2020-07-17 | 23:09 286 مشاهدة اعلن نادي زاخو الرياضي، ضم لاعب نادي الشرطة وليد سالم للدفاع عن الوان الفريق الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان مقتضب ان "نادي زاخو، ضم اللاعب وليد سالم الى صفوفه". تجدر الاشارة الى ان سالم لعب في صفوف الشرطة 8 مواسم.

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