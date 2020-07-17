شرطة بغداد تلقي القبض على متهم القى قنبلة يدوية على احد الدور

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على متهم القى قنبلة يدوية على احد الدور في العاصمة. وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد القت مفارز فوج طوارىء بغداد الخامس التابع للقيادة القبض على شخص اقدم على رمي قنبلة يدوية على احد الدور ضمن منطقة سبع البور (2000)". واضافت انه "بدلالة طالب النجدة تم اللقاء القبض على المتهم والتعرف عليه من قبل صاحب الدار"، مشيرا الى ان "الاضرار فقط مادية في واجهة الدار وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه".



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