إحباط محاولة تهريب منتوج نفطي في كركوك

اعلنت قيادة شرطة الطاقة، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب منتوج نفطي في محافظة كركوك.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني بمتابعة عصابات تهريب النفط، القت مفرزة سيطرة شرطة نفط أربيل/ كركوك التابعة لمديرية شرطة نفط الشمال على متهم وضبط عجلته شاحنة معدة لتهريب النفط يحمل منتوج نفطي بكميات كبيرة داخل خزانات بلاستيكية دون أي موافقات رسمية حاول الدخول إلى محافظة كركوك".
واضافت "تم حجزه في مركز شرطة النفط المختص لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
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