عمليات بغداد تودع الخزرجي: العراقيون يشهدون له بملاحقته للجماعات الارهابية

نعت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، آمر لواء 59 في فرقة المشاة السادسة العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي، فيما اشارت الى ان العراقيين يشهدون له بملاحقته للجماعات الارهابية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بفخر واعتزاز كبيرين تودع قيادة عمليات بغداد احد أبطالها الشجعان البواسل بعد ان ارتحل الى الجنان مضرجا بدم البطولة والتضحية ملتحقا بركب الشهداء خلال تأديته لواجباته الامنية في قضاء الطارمية ببغداد بعد تعرضه لاطلاق نار من العناصر الارهابية".
واضافت "كان الشهيد البطل العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي آمر لواء 59 في فرقة المشاة السادسة شجاعا قائدا وملاحقته للجماعات الارهابية يشهد لها العراقيون الشرفاء والضباط والمراتب الذين كانوا يعملون معه، فقد كان مشرفا ميدانيا وبشكل مستمر على العمليات التعرضية ونصب الكمائن وقتل عدد كبير من المجاميع الارهابية لاسيما خلال الاشهر الستة الماضية".
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