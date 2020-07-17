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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن اخماد الحريق الذي اندلع في الدورة جنوبي بغداد.
وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اخماد حادث الحريق الضخم الذي اندلع داخل عدة مخازن عملاقة وشاحنة محملة بالبضائع من المواد الكهربائية والمنزلية في منطقة الدورة جنوبي بغداد".
واضاف ان "اخماد الحادث شارك فيه 40 فرقة اطفاء"، مشيرا الى انه "تم استخدام كميات كبيرة من المياه مخلوطة بمواد الاطفاء (الفوم)".
واكد ان "حادث الحريق لم يخلف اية اصابات بشرية تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما سببه حريق الدورة والدفاع المدني يعلن اخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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