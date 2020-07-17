لودريان يوجه دعوة لرئيس حكومة إقليم كردستان لزيارة فرنسا

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الجمعة، ان الاقليم لم يطلب ما يعارض الدستور ويرفض أي شيء أقل من حقوقه الدستورية، فيا وجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعوة لبارزاني لزيارة فرنسا.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين إقليم كردستان وفرنسا".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن "زيارته تأتي لتجديد دعم بلاده لإقليم كردستان ولا سيما في ظل الظروف العصيبة الحالية"، مشيرا الى ان "فرنسا مستعدة لدعم إقليم كردستان بالخبراء الفرنسيين وخصوصاً في المجال الزراعي وكذلك لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة".

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وخلال الاجتماع، قدّم وزير الخارجية الفرنسي دعوة لرئيس حكومة إقليم كردستان لزيارة فرنسا في الوقت المناسب ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا ووجه رئيس حكومة إقليم كردستان شكره لفرنسا وثمن دورها التاريخي الذي تضطلع به في دعم شعب كردستان، كما سلط رئيس الحكومة ونائبه الضوء على نتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمساعي الحثيثة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا، بوسعهما لعب دور إيجابي في التقريب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للبت في المشاكل بموجب الدستور"، لافتا الى "اننا لم نطلب شيئاً يتعارض مع الدستور العراقي، ونرفض أي شيء أقل من حقوقنا الدستورية".