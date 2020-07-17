الداخلية: زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني تشكل تهديداً لنسيج المجتمع العراقي

اعتبرت وزارة الداخلية، الجمعة، زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني بأنها تشكل تهديداً لنسيج المجتمع العراقي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق تشكل تهديداً لنسيج المجتمع "، لافتاً إلى أن "كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم".
ودعا المحنا، مجلس النواب إلى "الإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مؤكدًا أن "الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها".
وأضاف أن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم"، مبيناً أنه "في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم".
ودعا المحنا، مجلس النواب إلى "الإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مؤكدًا أن "الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها".
وأضاف أن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم"، مبيناً أنه "في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم".
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