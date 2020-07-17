وفاة طفلة واصابة والدها بانفجار عبوة جنوب البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، بوفاة طفلة واصابة والدها بانفجار عبوة جنوب المحافظة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مثبتة في دراجة هوائية انفجرت، اليوم، في قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة". وأضاف أن "الانفجار أسفر عن وفاة طفلة وإصابة والدها بجروح".

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