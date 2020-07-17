بالفيديو رفع كلي للحظر بعد عيد الاضحى

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي ليكون من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً واعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية ورفع الحظر كلياً بعد عيد الاضحى مع الالتزام بالشروط الوقائية.. وقررت اللجنة ايضا اعادة فتح المطارات بدءً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري و فتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب امام التبادل التجاري... ووجهت اللجنة العليا هيئة الإعلام والاتصالات بـالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء.

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