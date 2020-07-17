مقتل واصابة اربعة بنزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن اربعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بنزاع عشائري في البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا قتل واصيب ثلاثة اخرون نتيجة نزاع عشائري بمنطقة العالية وسط البصرة". واضاف انه "على الفور تدخلت جهات عشائرية في محاولة لايقاف النزاع".

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