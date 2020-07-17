الهلال الأحمر: إطلاق برنامج 'طبيبك' للمصابين والمشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الجمعة، إطلاق برنامج "طبيبك"، مشيرةً إلى أن البرنامج يوفر استشارات طبية عبر الهاتف للمصابين بفايروس كورونا والمشتبه بإصابتهم.

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