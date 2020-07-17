حريقان في الكرخ والرصافة

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريقين احدهما في جانب الكرخ والثاني بجانب الرصافة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الحريق الاول اندلع في بناية تجارية وسكنية بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، وتم انقاذ ٩ عوائل"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تكافحة الحريق".

واضاف ان "الحريق الثاني اندلع بصهريج محمل بالوقود ومخازن للاجهزة الكهربائية بالقرب من سريع الدورة"، لافتا الى ان "مدير عام الدفاع المدني وجه باستنفار كامل لكافة الفرق".