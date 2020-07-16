العراق يبلغ فرنسا تطلعه لموقف دولي يوقف الانتهاكات التركية

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لندن: فيما بحث الكاظمي مع لودريان دعم بلاده لحرب العراق ضد داعش فقد ابلغه الرئيس صالح تطلعه لموقف دولي يوقف الانتهاكات التركية للاراضي العراقية .. فيما دفع تسجيل تناقص في الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق قبل ايام الى اعلانه اجراءات لتخفيف الاغلاق والحظر المفروض في البلاد منذ اربعة اشهرلمواجهة الفيروس.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فقد بحثا تطوير علاقات بلديهما والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث اكد الكاظمي "إن للدور الفرنسي أهمية عالية في دعم العراق من خلال التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب وبقايا تنظيم داعش مشددا على استعداد العراق للتعاون مع كل دول العالم الداعمة للسلام والاستقرار ومنها فرنسا محملا الوزير دعوة للرئيس الفرنسي لزيارة العراق كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "أيلاف".

من جانبه أكد الوزير الفرنسي أن فرنسا كجزء من التحالف الدولي للقضاء على داعش مستعدة لدعم العراق ليأخذ دوره الاقليمي المستحق وأنها متفائلة بخطوات الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي وماضية بدعم الجهود العراقية في إعادة إعمار المناطق المحررة وبالأخص الموصل وتقديم يد العون فيما يخص الجهود التي تصب نحو تقوية المصالحة المجتمعية.

كما جرى خلال الاجتماع بحث ملف مواجهة جائحة كورونا والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي.

صالح يبلغ لودريان تطلعه لموقف دولي يوقف الانتهاكات التركية

وخلال اجتماعه مع الرئيس العراقي برهم صالح فقد بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان معه سبل توسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتم التأكيد على تفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين ومساهمة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار المدن المحررة فضلاً عن التكاتف والتآزر لمواجهة جائحة كورونا فيروس وتداعياتها على الحياة العامة. كما تم استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتأكيد على الحوار البناء لمعالجة الأزمات والتوترات في المنطقة.

وأكد الرئيس صالح ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار العراق ويحقق نظام إقليمي يؤمّن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة كما قال بيان رئاسي تابعته "أيلاف".

فيديو أجتماع الرئيس صالح مع لودريان :



وشدد على أن العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكداً أن حل المشاكل الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات الأحادية الجانب.

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وثمن مساندة فرنسا للعراق ومساهمتها في جهود التحالف الدولي في الحرب ضد عصابات داعش، مشيراً إلى وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

ومن جانبه جدد لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار.

يشار الى ان القوات التركية تشن منذ اسبوعين عمليات عسكرية في مناطق شمال العراق لتعقب قواعد ومسلحي حزب العمال التركي الكردي الذي يشن انطلاقا من تلك المناطق عمليات مسلحة ضد اهداف في داخل الاراضي التركية الامر الذي ادى الى مقتل واصابة العشرات من المدنيين الاكراد ونزوح المئات من قراهم واحتلال القوات لقمم جبلية هناك.

العراق يقلص حظر التجوال ويفتح منافذه الحدودية ومطاراته

اعلنت اللجنة العليا العراقية للصحة والسلامة الخميس عن جملة اجراءات لتخفيف الاغلاق والحظر المفروض في البلاد منذ اربعة اشهر أثر تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في 24 شباط فبراير الماضي .

واشارت اللجنة في بيان تابعته "أيلاف" الى انها قررت تقليص ساعات حظر التجوال بدءا من الاحد المقبل 19 من الشهر الحالي وحصرها بين التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً ورفعه كلياً بعد عيد الأضحى الذي يصادف الاول من الشهر المقبل اضافة الى إعادة فتح المولات ومراكز التسوق شريطة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وكذلك السماح بإعادة فتح مطارات العراق اعتباراً من 23 من الشهر الحالي.

كما قررت إعادة فتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الحالي وفتح منافذ المنذرية والشيب مع ايران وسفوان مع الكويت أمام التبادل التجاري ووجهت هيأة الإعلام والاتصالات بالطلب من المؤسسات الإعلامية بتكثيف حملات التوعية والالتزام الصارم بالوقاية وفكرة التعايش مع الوباء.

وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي .. وأكدت انوباء فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة وحثت جميع المواطنين على مواصلة اتباع الإرشادات الصحية الرسمية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.

وبالترافق مع ذلك اعلنت وزارة النقل في حكومة اقليمكردستان الشمالي اليوم الخميس استئناف الرحلاتالجوية في مطارات الاقليم الاسبوع المقبل.

وعلق العراق الرحلات الجوية كافة منذ 17 اذار الماضيوذلك ضمن الاجراءات الوقائية لتفشي فيروس كورونا.

يشار الى ان وزارة الصحة العراقية سجلت اليوم 90 حالة وفاة و 2281 أصابة جديدة بفيروس كورونا في انحاء البلاد و1695 حالة شفاء ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 54316 حالة ومجموع الإصاباتلاالى8614لا، ومجموع الوفيات الى 3522 وفاة والراقدين في المستشفيات للعلاج 28310 مريضا والراقدين منهم في العناية المركزة 382 مصابا.