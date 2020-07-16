تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة المالية تتضمن صدور اوامر تكليف بادارة مراكز كمرك في ام قصر بمحافظة البصرة. وكان مصدر مطلع افاد، امس الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطاح بثمانية من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. صدور اوامر تكليف بادارة مراكز كمرك في ام قصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.