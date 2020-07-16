الكاظمي: الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الخميس، وفداً من شركة سيمينس الألمانية، ووجرى خلال اللقاء بحث واقع الكهرباء في العراق، والخطط الكفيلة للنهوض به، والوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والوصول الى حلول جذرية لتذليلها".



وبيّن الكاظمي، بحسب البيان، أن "الحكومة عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق، الذي يعد من الملفات المهمة، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمعالجته، لاسيما وأن قطاع الكهرباء يعد محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات"، مؤكدا على "دعم الحكومة لكل مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية التي تنفذ في العراق".

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