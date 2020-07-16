رئيس الجمهورية: العراق يتطلع لموقف دولي داعم لحماية سيادته وأراضيه

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، تطلع العراق إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وأراضيه، فيما جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن صالح "استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

وأكد صالح وفقاً للبيان "ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة الكاملة كأساس لمشروع وطني يحفظ استقرار العراق، ويحقق نظام إقليمي يؤمّن السلام والأمن والازدهار لشعوب المنطقة"، مشدداً على أن "العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وسلامة أراضيه، وإيقاف الخروقات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

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واعتبر أن "حل المشاكل الحدودية يتم من خلال التعاون بين الدولتين الجارتين والابتعاد عن الإجراءات الأحادية الجانب"، مشيراً الى أن "وجوب استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه".

من جانبه، جدد لودريان "دعم بلاده لجهود العراق في حماية سيادته وتأمين استقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء والازدهار".