نائب يدعو لاطلاق نحو 2800 درجة وظيفية في كركوك متأخرة منذ اكثر من عام

دعا عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل الفوري والتوجيه الى وزارتي التربية والمالية لاطلاق نحو 2800 درجة وظيفية في كركوك متأخرة منذ اكثر من عام.



وقال الزاملي في حديث لـ الخليج 365، انه "بالنظر للظروف الصعبة التي يعاني منها اغلب خريجي الكليات خصوصا في محافظة كركوك، فأن هنالك ضرورة للاسراع باي اجراءات من شأنها تقليل معاناة تلك الشرائح المهمة"، مبينا أنه "تم الاعلان في عام 2019 عن قرب اطلاق الدرجات الوظيفية بالحذف والاستحداث لمديرية تربية كركوك، للفترة ماقبل عام 2019 وهي 2800 درجة وظيفية، لكن حتى اللحظة لم يتم اطلاقها بشكل رسمي".

واكد الزاملي، أن "وزارتي التربية والمالية مطالبتين بالاسراع باطلاق هذه الدرجات في اقرب وقت ممكن لان هنالك 2800 عائلة تنتظر اطلاق تلك الدرجات لتكون مصدر رزق لها"، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى "التدخل بشكل مباشر وتوجيه وزارتي التربية والمالية لاطلاقها بسبب تأخرها الى اكثر من عام كامل".