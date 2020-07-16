هل للعطور تاريخ صلاحية؟ وكيف نحافظ عليها؟

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يتساءل كثيرون ما إذا كان للعطور تاريخ صلاحية ومتى تصبح غير صالحة للإستخدام. فلا بد من التوضيح أنّ للعطر تاريخ انتهاء كأي منتج آخر ويعتمد الأمر على عوامل مختلفة.
وتؤدّي ثلاثة أسباب رئيسة إلى انتهاء صلاحية العطر وهي: الأكسدة والتعرّض للأشعة فوق البنفسجية، واختلاف درجة الحرارة. فعندما يتفاعل العطر مع الهواء والحرارة وضوء الشمس، من المحتمل أن يصبح فاسداً، بحيث قد لا تساعد المثبتات في تركيبته لإبقائه طازجاً للكثير من الوقت.
أمّا من جهة أخرى، قد يلاحظ المعني تغيّر في لون العطر أو رائحته أو بعض الترسّبات في قارورة العطر، وهذا ما يدلّ على انتهاء صلاحيّته أيضاً. والأهمّ هو تجنّب استخدام عطر فاسد، لأنّه قد يسبّب الحساسية، إلى جانب إمكان تركه بقعًا على الملابس.
وفي سبيل المحافظة على العطر لإطالة أمد حياته، يتعيّن مراعاة أصول الحفظ. فيستحسن إبقاؤه بعيداً عن الرطوبة والضوء والحرارة العالية، أي الاحتفاظ به في خزانة مقفلة مثلاً، بعيداً عن الضوء. كما يجب تجنّب حفظه في الحمّام حيث الرطوبة تكون عالية.
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