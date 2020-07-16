حجاب نداء شرارة يثير الجدل... والأخيرة تعلّق بسخرية (صورة)

فقد نشرت نداء شرارة صورة Screen Shot مقتطعة من خبر على أحد المواقع الإلكترونية تقول فحواه: "هل نداء شرارة خلعت الحجاب أم اشاعات.. نداء شرارة بدون حجاب"، وهو ما دفعها للسخرية بتعليقها الذي قالت فيه: "من قوة الخبر تحمست ،!"



وأضافت: "دخلت اشوفني بلا حجاب ????"، وأرفقتها بضحكة، ساخرة بذلك من الخبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.