'اعتداء الزوج على زوجته هي الاعلى'.. احصائية بعدد قضايا العنف الاسري بالعراق

اعلن مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، عن احصائية بعدد قضايا العنف الاسري بالعراق خلال ستة اشهر، فيما اشارت الى ان اعتداء الزوج على زوجته هي الاعلى. وقال معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اكثر من ١٣٠٠ قضية عنف اسري سجلتها وزارة الداخلية خلال الستة اشهر الماضية، حيث كانت الشكوى التي سجلت في بغداد والمحافظات ٦١١ قضية عنف اسري". وتوزعت كالاتي: اوامر القبض ٣٦٧ اعتداء الزوج على الزوجة ٣٦٣٧ اعتداء الزوجة على الزوج ٤٥٣ Advertisements اعتداء مابين الاخوة والاخوات ٤٠٢ اعتداء الاباء على الابناء ١٨٣ اعتداء الابناء على الاباء ٦١٧ النتائج ٤٣ محكوم ٣٤٥ مفرج عنهم ٣٧٤ رهن التحقيق

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