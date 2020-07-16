عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مؤتمراً صحافياً في حديقة البيت الأبيض حول عدد من المواضيع المهمة، إلا أن حديث الساعة كان مظهر الرئيس غير العادي إلى حد ما، إذ أثار لون شعره ضجة على تويتر.

فعلى ما يبدو قرّر ترامب التخلي عن لون شعره الأصفر الذي اشتهر به، وظهر لأول مرة بلون شعر وكأنه لونه الطبيعي، إذ كان أقرب إلى الرمادي من الأشقر. Advertisements وسرعان ما تحول "لوك" رئيس الولايات المتحدة إلى حديث رواد الإنترنت، إذ رأى بعض الناس إن اللون يليق به، إلا أن آخرين وصفوه بأنه "يائس" وانتقدوه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ترامب يظهر بلوك جديد ويتخلّى عن شعره الأصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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