النزاهة تضبط مولدات كهربائية لم يتم إدخالها لرفد الشبكة الوطنيَّة منذ عام 2012

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط 16 مولدة كهربائية (ديزل) لم يتم إدخالها في الخدمة لرفد الشبكة الوطنية منذ عام 2012.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف تمكنت من ضبط أوليات والتحرز على 16 مولدة كهربائية ديزل سعة الواحدة 1750 KV في قسم الوحدات الساندة التابع لفرع توزيع كهرباء المحافظة".



وأشارت الهيئة، إلى أن "تحقيقاتها الأولية قادت إلى أن المولدات المضبوطة لم يتم إدخالها في الخدمة، لرفد الشبكة الوطنية منذ عام 2012، بحجة عدم توفر مادة الكاز، رغم أن تاريخ شرائها من قبل وزارة الكهرباء يعود إلى العام 2004".

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