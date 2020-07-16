القبض على متهمين بسرقة سبيكة ذهبية في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهمين اثنين بسرقة سبيكة ذهبية جنوب العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من مكتب مكافحة إجرام المحمودية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة بعد ورود إخبار بسرقة سبيكة ذهبية من داخل عجلة أحد الأشخاص".



وأضافت، أنه "تم تدوين اقوال المتهمين قضائيا بالاعتراف بقيامهما بجريمة السرقة وبدلالتهما تم التوجه لمحل اخفاء السبيكة المسروقة في دار احد المتهمين جنوبي العاصمة بغداد وضبطها بمحضر اصولي، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وفق المادة (٣١٦) ق.ع".

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