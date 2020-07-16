اللكاش: البرلمان يكرم النائب المتهم والهارب فائق بمبلغ 26 مليون دينار شهريا

اكد النائب السابق محمد اللكاش، الخميس، ان البرلمان يكرم النائب المتهم والهارب فائق بمبلغ 26 مليون دينار شهريا دون القيام باجراءات فصله.
وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بالرغم من قيام القضاء بإصدار مذكرة إلقاء القبض على المتهم الهارب النائب فائق دعبول وتقاعس الحكومة الاتحادية بعدم ارسال مذكرة القبض هذه الى الانتربول الدولي لغرض ارجاعه الى العراق ومثوله امام القضاء لغرض محاكمته محاكمه عادله، نرى بان مجلس النواب يخالف نظامه الداخلي الذي صوت عليه و لم يقم باجراءات فصله وإسقاط عضويته بسبب غيابه لأكثر من سنه تشريعيه بل حتى لم يقم بايقاف راتبه ورواتب حمايته وإيجار سكنه والبالغة 26 مليون دينار شهريا".
وأضاف اللكاش ان "دعبول كان له الدور الكبير ومنذ اكثر من تسعة اشهر في إشاعة الفوضى في البلاد وإسقاط النظام السياسي والتطاول على مقام المرجعيه العليا وعلى الملايين من اتباع اهل البيت والتشكيك بعقائدهم واشاعة الرذيله بصفوف المواطنين من خلال عشرات التغريدات على تويتر".
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