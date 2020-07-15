القوة الجوية ينفي مفاتحة سجاد محسن ويفاوض مدرب لياقة اسباني

رياضة 2020-07-15 | 23:15 427 مشاهدة نفى نادي القوة الجوية الرياضي، مفاتحة مدرب اللياقة سجاد محسن للانضمام الى الكادر التدريبي لفريق كرة القدم. وقال مدير المكتب الاعلامي للنادي علاء محمد في حديث للسومرية ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تنفي الانباء التي تحدثت عن مفاتحة مدرب اللياقة البدنية سجاد محسن ليكون ضمن الجهاز التدريبي".



واوضح ان "الادارة فاتحت الاسباني غونزالو وارسلت له العقد للتوقيع عليه للانضمام الى الصقور رفقة الجهاز الفني الذي يقوده المدرب ايوب اوديشو".

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