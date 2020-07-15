لأول مرة.. كاظم الساهر مع بلقيس فتحي في ديو غنائي

وفي التفاصيل فقد كشف فايز السعيد، ملحن العمل الغنائي الذي يجمع النجمين عن أن الديو يحمل اسم: "يلي من اسبابك"، وهو من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع" وتوزيع محمد صالح، مضيفاً أن هذا العمل تم تسجيله منذ أكثر من 3 سنوات ولم ينشر حتى الآن، متفاجئاً من سبب الحديث عنه الآن، وأنه يتمنى أن تنزل الأغنية للأسواق قريباً وأن تصل للجمهور في الوقت القريب.وحول جمالية الأغنية، فقد أكد السعيد على أن الأغنية تحمل الكثير من المعاني وأن النجمين عندما قاما بتسجيلها أبدعا في غنائها مما يجعلها أغنيةً متميزة وفي حال جرى إصدارها فإنَّ الجمهور سيلاحظ أنه لم يسمع عملاً كهذا من قبل.وعلى صعيدٍ متصل كشف السعيد أنَّ هناك ديو غنائيا ثانيا جديدا من ألحانه ومن كلمات "فزاع"، يجمع بين حسين الجسمي وبلقيس وتم تسجيله أيضاً، بانتظار الإعلان عن موعد إطلاقه.

وفيما يتعلق بالنجمة اليمنية بلقيس فهي تستعد لإصدار ألبومها الغنائي لهذا الصيف، والذي أعلنت عن قيامها بتسجيل أغنياته في أكثر من منشورٍ لها عبر حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت إحداها عندما نشرت صورةً لها من منزلها، كاشفةً عن أنها تقوم بتسجيل الأغاني من غرفتها، نظراً للظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، وعلقت عليها: "أنا والاستديو الصغير المنزلي حقي..هالايام بس في الغرفة اسجل اغاني الصيف".

أما الفنان العراقي كاظم الساهر فسيكون هذا العمل بمثابة عودةٍ لأعماله، بعد غيابه لفترة منذ آخر ألبوماته وأغانيه "كتاب الحب" منذ 3 سنوات، وكانت آخر إطلالاته الفنية عندما قدم حفلة استثنائية على قناة يوتيوب مجمع أبو ظبي الثقافي أول أيام عيد الفطر، حيث تابع الحفل ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

وأعلن خلالها عن أنه أنجز مجموعة كبيرة من الأعمال بمشاركة عدد كبير من الشعراء مثل الشاعر كريم العراقي ونزار قباني والشاعر ياسر البيلي من السودان.