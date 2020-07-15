ادارة امانة بغداد تجدد الثقة بالمدرب عصام حمد وجهازه المساعد

وقال رئيس النادي فلاح المسعودي، في بيان ان "نادي أمانة بغداد نجح في تجديد الثقة بالمدرب عصام حمد لقيادة الفريق للموسم الثالث تواليا، يساعده المدرب وسام طالب، فيما اختير رعد سلمان مدربا للياقة، وسيتولى هيثم خليل مهمة تدريب حراس المرمى".وأشاد المسعودي بالجهاز الفني، مبينا إن "وجود المدرب عصام حمد على رأس الهرم التدريبي مكسب كبير للفريق. مؤكدا قدرته على خلق فريق منافس ومتماسك، نظراً للجدية والرؤية الفنية الثاقبة التي يمتاز بها، وسعيه الدائم لتحقيق الانتصارات".

من جهته، قدم المدرب عصام حمد الشكر والامتنان لإدارة النادي، لوضع ثقتها فيه وقال إن "هذا دليل واضح على تطور العمل الإداري في نادي أمانة بغداد وتقدمه"، معرباً عن "أمله إستمرار هذا النسق الذي يوازي ويتفوق على بعض الأندية الأخرى".



وأعرب حمد عن سعادته بتجديد الثقة به وخوضه التجربة الثالثة فيه، موضحا إن "هذا النادي بمثابة البيت الدافئ لي، وشكر إدارة النادي على منحه هذه الثقة، ووعد الجميع بخلق فريق منافس يعكس ويشرف تاريخ أمانة بغداد، ويرتقي لطموحات إدارته الناجحة".