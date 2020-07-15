جهاز المخابرات بقتل والي بغداد 'ويده' الاعلامية

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، ان جهاز المخابرات تمكن من قتل والي بغداد "ويده" الاعلامية بعملية نوعية. وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعملية خاصة وخاطفة ونوعية، تمكن جهاز المخابرات الوطني من قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الاعلامية ليث جمال ابو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر". واضاف انه "سبق للجهاز وان قتلَ الوالي احمد عيسى الزاوي ابو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقاً عمر الكرطاني".

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