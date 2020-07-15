وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ما حصل بكركوك

امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ما حصل بكركوك.

وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم التوجيه بتشكيل لجنة تحقيقية وايفادها الى محافظة كركوك لغرض التحقيق والوقوف على تفاصيل القضية التي جرى تداولها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام ومضمونها تقييد عناصر من الشرطة لرجل توفت زوجته بفيروس كورونا بسرير الزوجة المتوفاه بعد قيامه بتحطيم بعض اجهزة وممتلكات مستشفى كركوك".

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